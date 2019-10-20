Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” etkinliği
logo
Kültür Sanat

'Üç kıta tek hat' sergisi Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu

Polis Başmüfettişi ressam Sula'nın, 50. sergisi 'Üç kıta tek hat', Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hasan Namlı   | 20.10.2019
'Üç kıta tek hat' sergisi Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Budapeşte

Polis Başmüfettişi ressam Ahmet Sula, 50. sergisini Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açtı.

Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ferenc Zopcsak ve Tamas Rumi'nin eserlerinin yer aldığı ''Üç kıtada tek hat'' sergisinde, Sula'nın çoğunluğu "felsefi resimlerden" oluşan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sula, farklı sanat alanlarını bir yerde harmanlayıp Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını belirterek, Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için tarihi bir misyon üstlenen Yunus Emre Enstitüsü'nün başarı hikayesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yurt dışındaki onuncu sergisini açtığını ifade eden Sula, bu serginin Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye'yi anlayan ve bu konudaki haklılığını dile getiren Macaristan'da olmasının kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Sula, şöyle devam etti:

"Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın başına bela, küresel bir sorun olan terörizmle mücadele ediyor. Avrupa'da bu mücadeleye ilk desteği Macaristan verdiğinde, ülkem ve kendim adına çok mutlu oldum. Burada Atilla'nın torunları Adem ile Havva'nın çocukları olarak birlikteyiz. Kültür, dil akrabalığımız olan belde de sergi açmak heyecan verici ve anlamlı. Sergiye ilgi de çok güzel. Ülkemizin haklı mücadelesini her alanda verdiğimize dair geri bildirimler benim için gurur kaynağı. Biz insanlara bu mücadelenin her yönüyle verilmesi gerektiğini bununla örnek ülke olduğumuzu gösteriyoruz."

Sula, söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler ürettiğini belirterek, daha önce Doha, Dubai, Novi Pazar, Prizren, Saraybosna, Tokyo, Roma ve Üsküp'te sergi açtığını aktardı.

Uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptığını aktaran Sula, halen polis başmüfettişi olarak hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

'Üç kıta tek hat' sergisi Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu

'Üç kıta tek hat' sergisi Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu

Başbakan Orban'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

Macaristan'dan Türkiye'ye AB desteği sözü

Macaristan güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak

Macaristan güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak
Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel

Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı