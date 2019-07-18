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Kültür Sanat

Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

DT Genel Müdürü Kurt, "Türk tiyatromuzun değerli ismi Tuncer Cücenoğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum." dedi.

Salih Şeref,Ahmet Esad Şani   | 18.07.2019
Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

İstanbul

Sanat dünyasının önemli isimleri, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle vefat eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı mesajda Cücenoğlu'nun Türk tiyatrosunun değerli bir ismi olduğunu aktararak, "Kıymetli oyun yazarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal da sosyal medyadaki paylaşımında üzüntüsünü şöyle belirtti:

"Sevgili Tuncer Cücenoğlu'nu kaybetmişiz. Kördövüşü ve Kadıncıklar'ı oynarken, Bursa'da 1988'de tanışmıştık. Sonra ilişkimiz hep sürdü. Türk tiyatrosundaki en iyi diyalog yazarlarından biriydi. Toprağı bol olsun. Yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklarda uyu Tuncer Abi."

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar ise usta yazarın uluslararası alanda tanınırlığına işaret ederek, "Allah rahmet eylesin. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede tanınıyordu. Özellikle de Rusya'da çok seviliyor ve değer veriliyordu." mesajını paylaştı.

Oyuncu Sevinç Erbulak da "Tuncer Cücenoğlu bu dünyada yaşadı. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Huzurla uyuyun hocam." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Oyuncu Nilgün Belgün ise mesajında "Tuncer Cücenoğlu en güzel anılarımdan biri senin yazdığın Matruşka oyununda oynadığım yıllarla ilgili. Sen oyun yazarımız, yönetmenimiz Kenan Işık, partnerim Hadi Çaman. İki kişilik oyununu, müthiş gala gecemizi ve o şahane rolümü asla unutamam. Mekanın cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Usta yazarın vefatını sosyal medyada duyuran, oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu'nun paylaşımına cevap yazan sinema, dizi ve tiyatro dünyasından ünlü isimler de başsağlığı dileğinde bulundu.

Ayrıca, İstanbul ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sadri Alışık Kültür Merkezi, Kulis Tiyatro ve Kuzguncuk Sanat'ın da aralarında bulunduğu kurumlar, Cücenoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.


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