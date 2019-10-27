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Kültür Sanat

Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Taşkent'te Özbek sanatseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani   | 27.10.2019
Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek

Istanbul

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki konser verecek.

Uğurlu, ilk olarak 29 Ekim akşamı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonunda sahneye çıkacak.

Özbekistan üst düzey protokolünün de katılacağı konserde sanatçı, "Güneş Ülke Anadolu" isimli eserini seslendirecek.

Uğurlu, Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, şehrin en prestijli salonlarından Özbekistan Devlet Konservatuvarı salonunda organize ettiği, 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci konserde, Özbek sanatseverler ve gençlerle buluşacak.

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