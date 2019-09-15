Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Van'ın Gürpınar Belediyesince oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Ali Çelik   | 15.09.2019
Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Van

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda gösteri sunarak çocukların yüzünü güldürüyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara yönelik çalışma başlatan belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatroyla buluşturmak için ekip kurdu.

Traktör römorkunu gösteri sahnesi olarak kullanan mobil ekip, köy meydanlarında sergiledikleri oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

"Çocukların gönüllerine dokunuyoruz"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği kapsamında hayatın her alanında projeler geliştirerek, vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocukları sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturduklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Bu projeyle tiyatroyu kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarının ayağına kadar götürüyoruz. Program dahilinde ilçemizin 79 mahallesine de tiyatro etkinliğimizi götürmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü ve mutluluğu için. Bu anlamda ekiplerimiz durmadan özellikle kırsal mahallelerde bulunan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Çocukların gönüllerine dokunuyoruz."

"Çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz"

Tiyatro eğitmeni Ümit Doğal da tiyatro etkinliğiyle çocukların dünyasına dokunduklarını dile getirdi.

Kırsal mahallelerde yaşayan tüm çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Doğal, "Yaratıcı drama, milli skeç ve masallarımızla çocuklara sanatı, kültürü ve tiyatroyu sevdirmeye çalışıyoruz. Bildikleri masalları oyunlaştırarak onlara sunuyoruz. Çok eğleniyorlar. Onlar eğlendikçe biz gülüyoruz. Bu kapsamda etkinliğimiz çok verimli geçiyor." dedi.

Belediyenin dezavantajlı kesimler için tüm projelere destek verdiğini anlatan Doğal, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Gönül belediyeciliğinin ilçenin her köşesinde yayılması için gerekli desteği verdi. Elimizden gelen gayreti göstererek daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz."

Çocuklardan Merve Balıkçı da tiyatro ekibi sayesinde çok eğlendiklerini belirterek, bu etkinliklerin devam etmesini istedi.

Bölmeçalı Mahalle Muhtarı Abdülaziz Balıkçı ise böyle bir çalışmadan dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Belediye tiyatro ekibi römorkta eğlenceli bir gösteri düzenledi. Çocuklarımız ilk defa Nasrettin Hoca ve palyaço gördü. Norduz Dağları'nın eteğinde çocuklarımızın böyle bir etkinlikle doyasıya eğlenmeleri bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Teröristlere ait 3 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da Selçuklu mimarisiyle yapılacak caminin temeli atıldı

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar