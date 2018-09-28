Tiyatroda yeni sahne yeni dönem

İzmir Devlet Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunda Konak ve Urla AKM sahnelerinin yanı sıra Karşıyaka Ragıp Haykır ile Bornova Kültür Merkezi'ndeki oyunlarla da sanatseverlere ulaşacak.

İZMİR

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 sahnede 10 oyunun prömiyeri ile sanatseverleri ağırlayacak.

Tiyatro müdürü Levent Ulukut, yeni sezonda sahnelenecek oyunların yönetmenleri ile İzmir Ticaret Odasında düzenlediği basın toplantısında 2018-2019 programı hakkında bilgi verdi.

Dönemi müjdelerle açtıklarını Konak ve Urla AKM sahnelerinin yanında 2 yeni sahneye daha kavuşacaklarını belirten Ulukut, "Seyircilerimize dört sahne ve bini aşan koltuk kapasitesiyle ulaşacağız. Köklü seyir geleneğine sahip İzmir seyircisine beklenen kaliteyi sunma heyecanı ve coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

Ulukut, yapımı birkaç yıldır devam eden Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nin 315 koltuk kapasitesiyle, Bornova Kültür Merkezi'nin de 380 koltuk kapasitesiyle yeni dönemde hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Yeni sezonu yeni sahnelerde seyircilerine layık biçimde karşılamak için çok çalıştıklarını aktaran Ulukut, 2'si çocuk oyunu olmak üzere 10 prömiyer yapacaklarını söyledi.

Yeni oyunlar

İzmir Devlet Tiyatrosu, 2 Ekim'de Konak Sahnesi'nde H. Alp Tahmaz'ın yazdığı ve Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" adlı oyunla perdelerini açacak.

Valentin Krasnogorov'un kaleminden Prömiyer Partisi, Saydam Yeniay yönetmenliğinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Dormen'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Kantocu" adlı oyunla Bornova Sahnesi'nin açılışı yapılacak.

Metin Oyman'ın yönettiği Musahipzade Celal'in "Kaşıkçılar" ve Barış Eren yönetmenliğindeki Gert Hofmann'ın "Oğul" isimli eserler de prömiyer oyunları arasında yer alacak.

Urla Sahnesi'nde Michael Frayn'ın yazdığı ve Yusuf Köksal'ın yönettiği "İkimizin Dünyası" oyunun prömiyeri yapılacak.

Flavia Coste'nin "Paraya Hayır" oyunu da İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut yönetmenliğinde sahnelenecek.

Arf sabitini bularak matematikte çözümsüz bir problemi çözme başarısı gösteren ünlü matematikçi Cahit Arf"in hikayesini anlatan "Arf Sabiti" de Feraye Şahin'in kaleminden Sadık Yağcı'nın yönetmenliğinde seyirciye ulaşacak.

Yeni sezon çocuk oyunları ise Gürol Tonbul'un derlediği ve yönettiği "Bizden Masallar" ile Evren Serter'in yönettiği Ünal Yeter'in eseri "İki Köyün Masalı" olacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Bizden Masallar" oyunuyla cezaevindeki çocuklara da ulaşmayı hedefliyor.

Muhabir: Efsun Yılmaz