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Kültür Sanat

TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti

Afganistan'ın tarihi eserlerinden Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca restore edilerek, tekrar İslam kültür mirasına kazandırıldı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 22.10.2020
TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti

Afganistan

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin tarihi eserlerinden Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edildi.

Çilehane'nin açılış töreninde bir konuşma yapan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, asırlar boyu pek çok ulvi şahsiyete ev sahipliği yapan Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'nin tekrar aslına döndürülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Çınar, ağır bir tahribata maruz kalan mekanın büyük bir hassasiyet ve sabır isteyen restorasyonunu üstün gayret ve hizmet aşkıyla tamamlayan proje restoratörü ve ekibiyle, bu hususta yardım ve alakalarını esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Samim Herevi de geçmiş yüzyıllarda bu mekanda tesis edilen ders ve ilim halkalarının tekrar kurulması gerektiğini kaydetti.

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