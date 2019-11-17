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Kültür Sanat

Tarkan 11 yıl sonra Viyana'da konser verdi

Şarkıcı Tarkan, 11 yıl aradan sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’da konser verdi.

Aşkın Kıyağan   | 17.11.2019
Tarkan 11 yıl sonra Viyana'da konser verdi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan /AA

Viyana

Tarkan Avusturya’da konser verdi

Şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında, Avusturya’nın başkenti Viyana'da konser verdi. ( Aşkın Kıyağan - Anadolu Ajansı ) 

Tarkan'ın Avrupa turnesi kapsamında Wiener Stadthalle’de verdiği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yıllar sonra Viyana’daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, en son 11 yıl önce buraya geldiğini, Viyana konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Altı bine yakın kişinin dinlediği konser süresince dans edip şarkılarını seslendiren sanatçı, aralarında "Yolla", "Bu Gece", "Dudu" ve "Vay Anam Vay"ın bulunduğu eski ve yeni albümden birçok sevilen parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Tarkan, İsviçre'nin Zürih, Almanya'nın Hannover ve Köln kentlerinde vereceği konserlerle yıl sonuna kadar Avrupa turnesine devam edecek.

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