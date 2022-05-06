Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu
İstanbul'da Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul
Sultanahmet ve Ayasofya meydanları, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı ve Gülhane Parkı gibi birçok turistik bölgeyi içerisine alan Tarihi Yarımada'da kalabalık turist kafileleri dikkati çekiyor.
Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Örme Dikilitaş-Theodosius Dikilitaşı-Alman Çeşmesi, Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde turist kafilelerinin yoğun olduğu görüldü.
Turistler, bir yandan güneşli havanın tadını çıkarırken, bir yandan da alışveriş yapmayı sürdürdü.
Topkapı Sarayı girişinde de uzun kuyruklar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.