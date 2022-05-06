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Kültür

Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu yaşanıyor.

Berk Özkan   | 06.05.2022
Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İstanbul

Sultanahmet ve Ayasofya meydanları, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı ve Gülhane Parkı gibi birçok turistik bölgeyi içerisine alan Tarihi Yarımada'da kalabalık turist kafileleri dikkati çekiyor.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Örme Dikilitaş-Theodosius Dikilitaşı-Alman Çeşmesi, Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde turist kafilelerinin yoğun olduğu görüldü.

Turistler, bir yandan güneşli havanın tadını çıkarırken, bir yandan da alışveriş yapmayı sürdürdü.

Topkapı Sarayı girişinde de uzun kuyruklar oluştu.

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