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Kültür

Tarihi Hasankeyf 250 bin fidanla yeşillendirilecek

İbrahim Toprak   | 11.12.2021
Tarihi Hasankeyf 250 bin fidanla yeşillendirilecek

Batman

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Projesi" kapsamında 250 bin fidan dikilecek.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla göl sahasının korunması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Hasankeyf Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Projesi" hazırlandı.

İlçede bin hektarlık alanda başlatılan proje kapsamında, özellikle kuraklığa dayanıklı türlerden yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Belirlenen sahaya, ardıç, fıstık çamı, Antep fıstığı, kızılçam, kaya bademi, Halep çamı, çitlenbik, sedir, zeytin, nar ve ceviz fidanı dikilecek, ayrıca 100 bin meşe ve badem tohumu ekilecek.

Proje tamamlandığında Hasankeyf'e geniş bir yeşil alan kazandırılacak. Ayrıca meyve fidanları büyüdüğünde köylülere ek gelir kaynağı sağlayacak.

Belirlenen orman sahasında 100 personelle teraslama ve tel çekme çalışmaları devam ediyor.


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