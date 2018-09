Tarihi evler butik otele dönüşüyor

ŞANLIURFA - RAUF MALTAŞ

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe sayesinde ününe ün katan kent, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Özellikle kültür turlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunan ve tarihi evleriyle bilinen Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan ziyaretçilerin konaklama sıkıntısı çekmeye başlaması üzerine eski evleri butik otele dönüştürmeye karar verdi.

Balıklıgöl yerleşkesinden başlayarak kent merkezine kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yoldaki, "eski Urfa" diye adlandırılan bölgede "Tarih Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Taşın adeta dantel gibi işlendiği dar sokaklardaki cumbalı evler, restore edilerek tarihle iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kenti gezmeye gelen özellikle yabancı turistlerin, kıvrımlı ve birbirine benzeyen onlarca yapının arasında zaman zaman kaybolduğu tarihi bölgede, ilk etapta 11 ev butik otel olarak hizmet verecek.

Belediye, turizm hedefleri doğrultusunda kapsamlı çalışmaların yapıldığı bölgede her yıl 11 evi butik otele dönüştürmeyi planlıyor.

"Kapasiteler 16-24 kişilik"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin köklü tarihine yakışır hizmetler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle eski yerleşim yerlerine büyük ilgi duyduğunu belirten Çiftçi, ziyaretçilerin tarihle daha fazla iç içe olabilmesini sağlama gayretinde olduklarını dile getirdi.

İlk etapta 11 butik oteli yıl sonuna kadar hizmete sunmayı planladıklarını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tarihi sur alanı içerisindeki sokak ve caddelerimizi iyileştirip restore ediyoruz. Eski Urfa dediğimiz alandaki evlerimizi sokak sokak, cadde cadde etaplar halinde turizme kazandırıyoruz. Şu an bölgede büyük bir restorasyon çalışması sürüyor. Evleri büyüklüklerine göre turizme hizmet etmesi için butik otellere dönüştürüyoruz. Her bir evin kapasitesi 16 ile 24 kişiye hitap edecek şekilde değişiyor. Şanlıurfa'ya gelen turistlerimiz ve misafirlerimiz şehrimizin tarihi evlerini, sokaklarını ve caddelerini daha yakından görsün istiyoruz. Şehrin kadim kültürünü tarihe şahitlik etmiş olan evlerde bizzat yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Eminiz kültür turizmi için kentimize gelen insanlar kendilerini bu mekanlarda daha mutlu hissedecektir. Şu an 11 evde restorasyon çalışması yapıyoruz. Hedefimiz her yıl 11 evi daha butik otele dönüştürerek olabildiğince çok tarihi mekanı turizme kazandırmaktır. Tüm tarihi yapılarımızı turizme kazandırmak istiyoruz."

"Tarihi yaşamak isteyenlere göre"

Konukevi işletmecisi Sıddık Keleşoğlu da kentte konaklayan yerli ve yabancı turistlerin mutlaka "sıra gecesi" etkinliklerine katıldığını ifade etti.

Etkinlikler için konuk evleri ve butik otellerin daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Keleşoğlu, şunları kaydetti:

"Konukevleri ile sıra geceleri hep iç içe oluyor. Aile ortamını ve sıcaklığını buralarda birebir yaşıyorsunuz. Buralardaki atmosfer daha samimi ve içten oluyor. Eski medeniyetlere sahip bir kentte taş ile iç içesiniz. 5 yıldızlı otellere de gidilebilir ama tarihi yaşamak istiyorsanız, o otantik ortamı görmek istiyorsanız, yatıya kalmak için konukevleri ve butik otelleri tercih etmek daha mantıklı. Şark odaları, Osmanlı ve Türk hamamlarıyla şehrin ambiyansı buralarda daha çok hissedebiliyor. Buralara mutlaka gelip, görüp kalmak lazım. Anlatmaktan ziyade yaşanılarak farkına varılabilecek ortamlar bulunuyor."

Trabzon'dan kenti gezmeye gelen Orhan Yavuzkurt ise yıllardır ziyaret ettiği şehirlerde konukevleri ve butik otelleri tercih ettiğini anlattı.

Özellikle şehirlerin havasının bu tarz yerlerde daha rahat hissedilebildiğini dile getiren Yavuzkurt, "Buralarda aile ortamı var. Çalışanlar daha güler yüzlü oluyor. Sıra gecesi isteyen ailelere buralarda özel organizasyonlar düzenlenebiliyor. Aileler istedikleri her türlü imkanı daha sıcak bir ortamda bulabiliyor. Temiz, hoş yerler oluyorlar. Bazen buralarda tanışan kişiler zamanla daha yakın arkadaş da olabiliyor. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz." dedi.