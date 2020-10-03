Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosundaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Hacı Bayram Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti
logo
Kültür Sanat

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme süreleri 18 ay uzatıldı

Esin Işık   | 03.10.2020
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yıl içerisinde desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için, bir sonraki sene yapılacak destekleme kurulları veya Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunda değerlendirmeye alınmak üzere başvuruda bulunulabilecek.

Bakanlık tarafından 2017 ve 2018 içerisinde ilk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme sürelerine ilişkin yükümlülükler imzalanan destek sözleşmelerinde belirtilen tarihten itibaren 18 ay uzatılarak, sahiplerine projelerini tamamlayabilmeleri için ek süre verildi.

Değişiklikle, 2019 ve 2020 içerisinde yine Bakanlıkça desteklenen ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım ve ortak yapım film projelerinin 18 ay içerisinde film çekimlerine başlama yükümlülüğü 36 ay olarak yeniden belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Tufan'dan koronavirüsle mücadelede 'tedbirsizlik' uyarısı
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
'Koronavirüste her hasta için ayrı bir trajedi var'

Benzer haberler

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

TRT 2 Ekim ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

'Dengesiz' izleyici ile buluştu

'Dengesiz' izleyici ile buluştu
'Af' filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek

'Af' filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek
Altın Portakal Sinema Tırı yollarda

Altın Portakal Sinema Tırı yollarda