'Sevgi Korosu' ile her dilden her gönüle ulaşacaklar

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesine bağlı Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde farklı dil ve türde şarkılar seslendirebilen çocuk ve gençlerin yer aldığı 150 kişilik "Sevgi Korosu" oluşturuldu.

Fotoğraf: AA/Hasan Namlı

DİYARBAKIR - AHMET KAPLAN

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesine bağlı Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan ve farklı dil ve türde şarkılar seslendirebilen çocuk ve gençlerin yer aldığı 150 kişilik "Sevgi Korosu", verecekleri ilk konserin heyecanını yaşıyor.

Kayapınar Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle birçok alanda vatandaşların takdirini toplamayı sürdürüyor. Belediyeye bağlı merkezde eğitim, kültür ve sanat alanlarında çocuk ve gençlere yönelik açılan kurslarda çok sayıda kişi geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Merkezde farklı dil ve türlerden şarkılar seslendirebilen çocuk ve gençlerin yer aldığı 150 kişilik "Sevgi Korosu" oluşturuldu.

Kentte, 7 Ekim'de verilecek konserin provaları sürerken, bazı çocukların aile bireylerinden bir kişinin de konserin bir bölümünde sahne alması koroya farklı bir nitelik katıyor.

Gitar ve ses kursunun müzik eğitmeni Kubilay Göçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurstaki amaçlarının her kesimden ve yetenekten öğrenciyi bir araya getirerek, onları kabiliyetlerine göre sınıflandırmak ve çalıştırmak olduğunu söyledi.

İlk etapta günde iki saat gitar kursu verdiklerini fakat çocukların dersi bırakmak istememeleri nedeniyle bazen 6 saate kadar çalışma yaptıklarını kaydeden Göçli, çocukların bu ilgisi üzerine sadece gitar kursu olarak değil koro oluşturmak ve bunu seyirciyle paylaşmak için yola koyulduklarını belirtti.

Göçli, "Hepsi o kadar yetenekliydi ki bunun artık bir gitar kursu değil de büyük bir koro olması ve şehrin sevgi korusu olması ile değişti fikrimiz." dedi.

Koro fikri üzerine Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı'nın kendilerine büyük olanaklar sağladığını aktaran Göçli, şöyle konuştu:

"Enstrüman gönderdiler, çocukların yiyecek, içeceğine kadar karşıladılar. Bu konseri iğneden ipliğe karşılayıp çocukların Diyarbakır seyircisiyle buluşmasına vesile oldular. Aslında bu konuda en büyük alkışı ve teşekkürü Balcı'ya iletmemiz gerekiyor. Koromuz Güneydoğu Anadolu'nun en büyük çocuk ve gençlik korusu. En önemli özelliğimiz dört türden eserler okuyabilmek. Tasavvuf müziğinden, Türk Sanat Müziğine, Türk Halk Müziğine ve popüler müziğe kadar her türden okumaya gayret gösteriyoruz. Koromuz zaman içerisinde daha da büyüyecek. Çünkü şu anda çok fazla talep var ama artık talebi karşılayamayacak bir noktaya geldik, çünkü sahneye sığmakta çok zorluk yaşıyoruz."

Korolarında Türkçe'nin yanı sıra Zazaca, Kürtçe, Lazca şarkıların da seslendirildiğini dile getiren Göçli, amaçlarının çocuklarla her dilden her gönüle hitap etmek olduğunu aktardı.

Seslerini bütün Türkiye'ye duyurmak istediklerini anlatan Göçli, "Ülkenin dört bir köşesine Diyarbakır'da yetişmiş, yeşermiş bu çiçeklerin sesini duyurabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinde yedi konser vermek." diye konuştu.

"Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz"

Koroda yer alan çocuklardan 14 yaşındaki Berranur Yüce de hem gitar çalabildiğini hem de şarkı söyleyebildiğini ifade etti.

Annesiyle sahne alacağını dile getiren Yüce, "Annemle beraber sahneye çıkmak çok güzel bir duygu. Evde de hep birlikte şarkı söylüyoruz, çok eğlenceli. Bunu sahneye de yansıtmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin çok güzel olduğunu aktaran Yüce, bu etkinliklerin daha fazla ve sürekli olmasını istediğini belirtti.

Yüce, "Konseri sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin daha büyük şehirlerinde vermek istiyoruz. Hatta mümkünse koro olarak dünyada Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklardan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Aydeniz ise kurs, sahne ve enstrüman konusunda belediyenin kendilerine büyük katkısının olduğunu belirtti.

Aydeniz, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen bize maddi ve manevi destekte bulunun. Belediyemiz bize yardımcı oluyor ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Önce sesimizi Türkiye'ye sonra bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Destek verilirse Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde konser vermek istiyoruz."

İki kızıyla konserde sahne alacak olan Osman Akdeniz, çocuklarıyla sahne almanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Yeğeni koroda yer alan müzik öğretmeni Filiz Demir, hem piyano hem de gitar çalabildiğini, koroda insan sevgisinin aşılanması amacı bulunduğunu dile getirerek, yeğeni ile konsere hazırlandıklarını bildirdi.

Demir, "Çocuklar için hem koro oluşturulması hem de aileleriyle konser verecek olması çok güzel bir fikir." değerlendirmesinde bulundu.