'Sepetçi Ömer dede' öğrencilerle buluştu

Avrupa'daki okullar için oluşturulan "eTwinning" topluluğuna katılan Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık İlkokulu, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projeye ortak oldu.

SAMSUN - Mehmet Kumcağız

Avrupa'daki okullar için oluşturulan "eTwinning" topluluğuna katılan Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık İlkokulu, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projede, tanıtımını yapmak için fındık sepeti örücülüğünü seçti.

Okuldaki öğrencilerin fındık sepeti örmeyi öğrenmeleri için harekete geçen okul yönetimi, ilçedeki son sepet ustalarından 85 yaşındaki Ömer Aydın'ın kapısını çaldı.

Öğrencilerin, "Ömer dede" dediği Aydın, proje kapsamında önce okula giderek öğrencilere sepet örmenin inceliklerini anlattı. Daha sonra sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Esra Yılmaz gözetiminde Ömer dedeyi evinde ziyaret eden öğrenciler, sepet örme dersi aldı.

"Amaç burada hem ülkemizi ve kültürümüzü dünyaya tanıtmak"

Dikbıyık İlkokulu Müdür Yardımcısı Yahya Bayçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eTwinning topluluğuna ortak olduktan sonra "Unutulan El Sanatlarımız" projesine dahil olduklarını söyledi.

Projede Arnavutluk, Bulgaristan, Arjantin gibi ülkelerin de yer aldığına işaret eden Bayçelebi, "Amaç burada hem ülkemizi ve kültürümüzü dünyaya tanıtmak, hem de çocuklarımıza unutulmakta olan el sanatlarını hatırlatmak. Ülkemizde 7 bölgeden üçer okul olarak projeye katıldığımızı düşünürsek 21 el sanatını tanıtmış olacağız." dedi.

Bayçelebi, İznik'te çinicilik, Mardin'de bakır işçiliği, Kocaeli'de Hereke halı dokumacılığı, Erzurum'da ehram dokumacılığı, Bartın'da tel kırma gibi birçok el sanatının öğrencilere öğretileceğini aktardı.

Dikbıyık İlkokulu sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Esra Yılmaz, projede 22 öğrencinin yer aldığını ifade etti.

Türkiye'de başlatılan projeye kendilerinin de ortak olduğunu belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

"İlçede fındık üretildiği için fındık sepeti örücülüğünü seçtik. Proje mayıs ayına kadar sürecek. Mayıs ayında başka bölgelerden katılan arkadaşların yaptığı ve bizim gönderdiğimiz malzemelerle bir sergi düzenlenecek. Çarşamba'da Ömer dedemiz bu konuda bize yardımcı oldu. Yöresel fındık sepeti yapma konusunda Ömer Aydın’ı okulumuza davet ederek öğrencilerimizle tanıştırdık. Projeye katılan öğrencilerimize sınıfta sepet yapma konusunda eğitimler verildi. Ardından Ömer Aydın'ın evine giderek burada sepet yapmayı öğrencilerimize uygulamalı olarak gösterdik. Öğrencilerimiz hem unutulmaya yüz tutmuş sepetleri burada yaparak öğreniyorlar hem de uluslararası projede yer alıyorlar. El sanatlarımız tanıtılırken yurt içinden ve dışından yapılan canlı bağlantılarla öğrencilerimiz sanat dalını yerinde izleyerek öğreniyor.''

Çocuklara sepet örmeyi öğretmekten mutlu

İlçede sayıları giderek azalan sepet ustalarından Ömer Aydın, derslerin iyi geçtiğini çocukların zaman içinde sepet yapmayı öğreneceğini ifade etti.

Fındık dallarının sepete nasıl dönüştüğünü aşama aşama öğrencilere gösterdiğini belirten Aydın, "60 yıldır sepet örüyorum. Şimdilerde sepet ören kalmadı. Çocuklara bunu öğrettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Öğrenciler ise "Ömer dede"nin kendilerine nasıl fındık sepeti yapılacağını gösterdiğini, sepet örmenin keyifli olduğunu ifade ettiler.