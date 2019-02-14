Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti: Kenevir helvası

KONYA - Engin Özekinci

Selçuklu döneminde soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi ve eğlence kültürünün önemli unsuru kenevir helvası, yeniden damakları tatlandırıyor.

Kenevir, fındık, ceviz, badem, pekmez ve leblebi karışımından oluşan helva, "eğlencelik" olarak da adlandırılıyor.

Enstitüsü Müdürü Emel Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir helvasının ana malzemelerinin kenevir ve pekmez olduğunu söyledi.

Helvanın hem sağlıklı hem de doğal bir lezzet olduğunu dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Kenevir helvası bin yıl öncesine, yani Selçuklu dönemine ait bir tatlı. İçerisinde kenevir, fındık, ceviz, badem, pekmez ve leblebi bulunuyor. O dönemde soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi olarak bu tatlı 'eğlencelik' adıyla tüketilirmiş. Okulumuzun vizyonu ve misyonu çerçevesinde Türk yemek ve tatlılarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Ana malzemesi pekmez ve kenevirden bu tatlı da eskiden tepsilere dökülür, karın üzerinde donması sağlanarak ikram edilirmiş."

"Konya'ya özgü geleneksel tatlı"

Tosun, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bunu kahvenin yanında ikram edilsin diye tepsiler yerine daha küçük kaplarda ikram ediyoruz. Kuruyemişlerle de zenginleştiriyoruz. Bu da sağlık açısından önemli. Çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz bir tatlı. İçerisinde katkı maddesi yok. Yapımı gayet kolay. Uzun süre saklanabiliyor. Bir bozulma söz konusu değil. Selçuklu başkenti Konya'ya özgü geleneksel tatlı. Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu tatlıyı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca tatlıyı satıyoruz, çok sipariş oluyor. Yiyenler bir daha yemek istiyor ve tarifini soruyor."