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Kültür

Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlanan sanatçı Zerrin Özer, hastanede tedavi altına alındı.

Hilal Uştuk, Uğur İslamoğlu   | 27.11.2021
Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Istanbul

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçı, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladı.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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