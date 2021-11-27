Sanatçı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Rahatsızlanan sanatçı Zerrin Özer, hastanede tedavi altına alındı.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, 10 gün önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen sanatçı, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladı.
Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.