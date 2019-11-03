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Kültür Sanat

Rus ressam Ayvazovski konserle anıldı

Ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski, doğumunun 202'nci yılında Moskova'da düzenlenen "Ayvazovski'nin İstanbul'u" konseriyle anıldı.

Dmitri Chirciu   | 03.11.2019
Rus ressam Ayvazovski konserle anıldı Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

Moskova

Ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski, doğumunun 202'nci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da konserle anıldı. 

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzikevi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Ayvazovski'nin İstanbul'u" konserine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın icra ettiği konserde sanatçıya viyolonist Danila Popov ve perküsyon sanatçısı Alp Kaya eşlik etti.

Ayvazovski'nin 500 tablosunun dijital ortamda sunulduğu konserde "Kırım Ezgisi", "Ay Işığı", "Bektaşi Nefesi", "Aşk-ı Derya" gibi eserler icra edildi.

Rus ressam İvan Ayvazovski

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla geldiği İstanbul'un 200'e yakın tablosunu çizen Ayvazovski, üç Osmanlı padişahının hayatına tanıklık etti.

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu kaleme aldığı anılarında sıklıkla vurgulayan Ayvazovski, üç Osmanlı sultanı ve dört Rus çarı tarafından bizzat takdir edilmişti.

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