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Kültür Sanat

Rakamlarla Game of Thrones

Dünyada milyonlarca izleyecinin merakla beklediği efsane dizi Game of Thrones'la ilgili öne çıkan rakamlar.

Rabia İclal Turan   | 14.04.2019
Rakamlarla Game of Thrones

Ankara

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones’un yeni sezonu için geri sayım sürüyor. 

Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak. Peki toplam 67 bölümü geride bırakan dizide, en çok hangi karakterler rol aldı, hangi replikler öne çıkıyor? Dizinin en uzun bölümü hangisiydi?

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor. 

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

İşte rakamlarla dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones’un portresi...

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