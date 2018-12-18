'Piri Reis' Tayland yolcusu

Fotoğraf: AA/Mehmet Kumcağız

SAMSUN

Samsun Devlet Opera ve Balesinden (SAMDOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen, SAMDOB tarafından bu sezon sahneye koyulan "Piri Reis" balesi, 20 Aralık'ta Bangkok'ta Tayland Ulusal Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tayland Krallığı Kültür Bakanlığının, 2018'in Eylül ayında "Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Bildirgesi" imzalaması ile başlayan "2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı" etkinlikleri kapanışı, "Piri Reis" balesi ile yapılacak.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatının görsel bir şölenle anlatıldığı "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.

Muhabir: Mehmet Kumcağız