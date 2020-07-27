Euro
8.05
Dolar
6.85
BIST 100
1,199.15
Altın
1,936.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti
logo
Kültür Sanat

Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli keşfedildi.

Süleyman Elçin   | 27.07.2020
Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik kuleler önünde 2020 yılının ilk heykelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, MS 3. yüzyıla ait, giyimli kadın heykelinin, konservasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 818 bini geçti
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Avustralya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış yaşandı

Benzer haberler

Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

Sultanahmet'teki İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası müzeye dönüştürülecek

Hoşgörü kentinin tarihi taş binası Şehir Müzesi'ne dönüştürüldü

Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret

Şehit babasından oğlunun hatıralarının sergilendiği müzeye duygusal ziyaret
Göbeklitepe'den Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan İstanbul Havalimanı Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor

Göbeklitepe'den Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan İstanbul Havalimanı Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor
Buz müzesi yaz ayında ziyaretçilerine iki mevsimi birden yaşatıyor

Buz müzesi yaz ayında ziyaretçilerine iki mevsimi birden yaşatıyor