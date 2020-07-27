Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli keşfedildi.
Antalya
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik kuleler önünde 2020 yılının ilk heykelinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, MS 3. yüzyıla ait, giyimli kadın heykelinin, konservasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.