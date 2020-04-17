Özcan Deniz kendi evini film setine çevirdi
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başladı.
İstanbul
Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.
Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.
İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.
Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.
Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan ve Özcan Deniz'in de rol aldığı filmin tamamı ev imkanlarıyla çekilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.