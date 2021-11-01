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Kültür

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında vefat etti.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 01.11.2021
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Semra Dinçer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada "Değerli oyuncu Semra Dinçer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.

Oyuncular Sendikası da Twitter hesabından sanatçının vefatını, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçer'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." açıklamasıyla duyurdu.

Sanatçı Haluk Levent ise "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kuzey Güney dizisinde "Handan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu, 1965'te Ankara'da dünyaya geldi. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Dinçer, kameralar karşısına ilk kez 1984 senesinde "Köşe Dönücü" adlı dizi ile çıktı.

Başarılı oyuncu "Kaybolan Yıllar", "Martılar ve İstanbul", "Cinayet Masası", "Yolun Sonu", "Geniş Zamanlar", "Kavak Yelleri", "İstanbullu Gelin" gibi pek çok yapımda da yer aldı.

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