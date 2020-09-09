Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya
Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.
Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.