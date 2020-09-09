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Kültür Sanat

Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Volkan Kaşik   | 09.09.2020
Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Malatya

Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.

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