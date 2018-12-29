Ordu'da 'Millet Kıraathanesi' sıcak ortam sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi" Ordu'da gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan ilgi görüyor.

ORDU - EYÜP ELEVLİ

Ordu'da, yaklaşık bir ay önce hizmete giren "Millet Kıraathanesi", gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi", 16 Aralık'ta Ordu Kültür Sanat Merkezi kampüsünde hizmet vermeye başladı.

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılışı yapılan Millet Kıraathanesi, ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunuyor.

Ücretsiz çay, kahve ve kek ikram edilen kıraathane, haftanın 7 günü 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Millet Kıraathanesi'nin açılmasının üzerinden bir ay geçtiğini ve bu süre zarfında yaklaşık 11 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Tekintaş, ziyaretçi sayısının önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem ders çalışmak hem sakin ortamda kitap okumak isteyenler, gazeteden, kültür faaliyetlerinden istifade etmek isteyenler için millet kıraathaneleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yola çıkmış çok özel bir proje. Ben Cumhurbaşkanımıza öncelikle bize gösterdiği bu vizyon ve hedef için sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında Kültür İl Müdürlüğümüz sağ olsun, bu iş birliği içerisinde Valiliğimizle birlikte çok güzel bir katkı sundu. Valiliğimize teşekkür ediyoruz."

Çok güzel bir mekan oluşturulduğuna işaret eden Tekintaş, "Çay canı çeken çayını, kahve canı çeken kahvesini alıyor. Açlığını hisseden yiyecek olarak kek alıyor ve burada hem kendini sosyal alanda bulma imkanı yakalıyor, hem de halkımızın evlatları üzerindeki endişesini ortadan kaldırıyoruz. Onlara doğrudan burada kendi ortamımızda misafir etmiş oluyoruz." dedi.

Büyüklerin de kıraathaneye geldiğini anlatan Tekintaş, "Gazete okumak, sohbet etmek isteyen geliyor. Son derece önemli bir mekan. İnşallah bunu güzelliklere daha fazla katkı sunacağını ve inanıyorum ki bu buluşma noktalarını milletimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tekintaş, yeni kıraathanelerin de oluşturulmasının planlandığını vurgulayarak, "Bundan sonra farklı noktalarda da inşallah bu millet kıraathanesi geliştirilmiş olacak. Oralarda da hizmet sunmaya devam edeceğiz ve şehrimizin muhtelif yerlerinde, özellikle sigaradan ve oyundan arındırılmış ve bilhassa birbirleriyle daha yakın diyalog kurabilecekleri ortamlara milletimizi taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerimiz evlerine kafası dinlenmiş olarak gidiyorlar"

"Kıraathane" kelimesinin, "okumaevi" anlamına geldiğine dikkati çeken Tekintaş, "Aslında bizim tam da düşüncemiz o. Okuma kültürünün, bilginin paylaşıldığı, ders çalışabildiği sakin ortamların hazırlandığı mekanlar buralar. Dolayısıyla buraya gelen kardeşlerimiz evlerine kafası dinlenmiş olarak gidiyorlar. Buraya geldiğinde yorgunluğunu hissetmiyor, giderken daha da dinlenmiş olarak gidiyor. Bu son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Gençler için en büyük sıkıntının kötü alışkanlıklar olduğunu aktaran Tekintaş, kıraathane sayesinde gençlerin, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmış olduğunu da kaydetti.

Tekintaş, "Kıraathane"nin kültürel ve sosyal hayata katkı sunacak bir ortam olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada istediği dökümana, kitaba, bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Büyük bir kütüphaneyle iç içeyiz burada. Aynı zamanda kendi içimizde kütüphane var ama ayrıca istediğinde de kültür merkezinin farklı büyük kütüphanesine gidip orada da çalışma yapabiliyor ama burada ortam farklı. Nezih, sakin ve özellikle de çok temiz bir havaya sahip bir ortamdayız. Isıtılmış bir ortam, hiçbir problem yok. İsterse gün boyu burada kalabilir. Dediğim gibi acıktığında da gidip başvurabileceği mekan da hemen hazır. Dolayısıyla iç içe yaşamaya devam edeceğiz."

Ziyaretçiler de memnun

Lise öğrencisi Ceren Ertuğrul ise kıraathaneden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Burada arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Çok sessiz ve güzel bir ortam. Acıktığımızda ara veriyoruz ve kek yiyoruz ve yanında çay veya kahve içiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mira Nur Genç de burasının ders çalışmak için nezih bir yer olduğunu ve ücretsiz içecek ve yiyecekten de faydalandıklarını ifade etti.

64 yaşındaki İrfan Elibolca da Ankara'dan Ordu'ya hasta ziyaretine geldiğini aktararak, yakınlarıyla huzurlu bir ortamda vakit geçirebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.