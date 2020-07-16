Euro
7.82
Dolar
6.86
BIST 100
118,923.41
Altın
1,807.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Nuh Tepesi' ikinci kez vizyonda

Dram türündeki "Nuh Tepesi", komedi filmi "Zengo" ve korku türündeki "Araf 4: Meryem" ikinci kez izleyici ile buluşacak.

Melik Fırat Yücel   | 16.07.2020
'Nuh Tepesi' ikinci kez vizyonda

İstanbul

Türkiye'de açık olan sinema salonlarında bu hafta daha önce izleyici ile buluşmuş 3 yerli film vizyona girecek.

Cenk Ertürk'ün yönetmenliğini yaptığı; Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun rol aldığı "Nuh Tepesi" ikinci kez izleyici ile buluşacak.

2019 yapımı film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir adamın, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

"Zengo"

Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğini üstlendiği "Zengo" ikinci kez vizyona gerecek olan haftanın bir diğer filmi.

Başrollerinde Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı'nın oynadığı film; kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bir kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini anlatıyor.

"Araf 4: Meryem"

Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen ve Damla Özovalı'nın rol aldığı korku filmi "Araf 4: Meryem"; çiçeği burnunda bir öğretmen ile aynı evde kaldığı arkadaşının başından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin’de 1, Güney Kore’de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi öldü
IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde

Benzer haberler

'Nuh Tepesi' ikinci kez vizyonda

'Nuh Tepesi' ikinci kez vizyonda

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde 'Avrupa'daki Film Marketleri' konuşuldu

'Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var'

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak'

'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak'
Meryem Uzerli ile 'Kovan' filmi İspanya'da festivalde yarışacak

Meryem Uzerli ile 'Kovan' filmi İspanya'da festivalde yarışacak