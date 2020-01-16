Müzik tutkuları 40 gence orkestra kurdurdu
Samsun'da Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümlerinden mezun olan 40 genç, sanatlarını icra edebilmek için orkestra çatısı altında gönüllü olarak bir araya geldi.
Samsun
Samsun'da, Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümlerinden mezun olan 40 genç, gönüllü olarak bir araya geldi ve orkestra kurdu.
Müzik tutkusunun bir araya getirdiği gençlerden oluşan orkestrada, çellodan kemana, yan flütten orga, gitardan saksafona pek çok enstrümana ses veren sanatçılar yer alıyor.
Geniş bir repertuvara sahip orkestra, Türkçe ve yabancı pop, caz ve senfonik türküler seslendiriyor.
Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümlerinden mezun olduktan sonra sanat hayatlarını sürdürmek için şef Kadir Özal yönetiminde bir araya gelen ve Samsun Kent Orkestrasını kuran 40 genç, verdikleri konserlerle beğeni topluyor.
Orkestra ile bir kenti temsil edebilmek için yola çıkan genç müzisyenlerin en büyük hedefi ise verilecek destekle yaşadıkları kenti kurumsal olarak temsil edebilmek, seslerini sınırların dışına taşımak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.