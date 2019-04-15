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Kültür Sanat

Murat Cemcir Rusya'da ödül aldı

Oyuncu Murat Cemcir, Moskova'da yapılan Uluslararası East-West Golden Arch Ödülleri kapsamında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Hilal Uştuk   | 15.04.2019
Murat Cemcir Rusya'da ödül aldı

İstanbul

Oyuncu Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde canlandırdığı rolle kazandığı ödülü alırken, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Bu ödülü ülkemdeki bütün öğretmenlere adıyorum." diyen Cemcir, ilk defa uluslararası bir ödül aldığını ifade etti.

Rus Yönetmen Rustam Ibragimbekov öncülüğünde düzenlenen organizasyonda "Cold War filmiyle Pawel Pawlikowski, en iyi film ve yönetmen dahil 5 ödül aldı.

Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin sinemacılarından ve eleştirmenlerden oluşan 24 kişilik jüri üyesinin kararıyla 10 ayrı kategoride ödül dağıtılan gecede en iyi yardımcı kadın ödülü Natalya Kudryashova'ya takdim edildi.

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