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Kültür Sanat

'Muhteşem Üçlü' filminin çekimleri başladı

Yönetmen koltuğuna Mahmut Kaptan'ın oturduğu "Muhteşem Üçlü" filminin çekimleri Mardin'de başladı.

  | 20.05.2019
'Muhteşem Üçlü' filminin çekimleri başladı

Senaryosunu "Çiçek Taksi" dizisinin senaristi İhsan Aydın'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan, Yavuz Topoyan ve Ömer Gecü yer alıyor.

Yapımcılığını "ÖK Yapım" adına Ömer Kaya'nın gerçekleştirdiği "Muhteşem Üçlü" filminde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi bir dille ele alınıyor.

Başrol oyuncularından Kemal Uçar, filmde işsiz ve sakar bir genç olan "Murat" karakterini canlandırıyor.

Deniz Gürzümar filmde mahallelinin yaptıkları sakarlıktan dolayı taktığı "Muhteşem Üçlü" grubunun üyesi "Yavuz" karakterini oynuyor.

Grubun diğer üyesi Burak Alkaş ise saf ve laf anlamayan "Ömer" karakterini canlandırıyor.

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