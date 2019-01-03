Mozart ödüllü Ali İnsan Türkiye'ye geldi

İSTANBUL

Almanya'da geçen yıl düzenlenen yarışmada Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, "Fikret Şeneş’e Saygı Albümü" projesinde "Memleketim" şarkısını seslendirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Ali İnsan'a babası Hüseyin İnsan eşlik etti.

Havalimanında yapımcı Murat Yıldırım tarafından karşılanan İnsan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, albümde "Memleketim" şarkısını kemanıyla çalarak, seslendireceğini söyledi.

İnsan, Türkiye'ye geldiği için çok sevinçli olduğunu kaydederek, "Memleketim şarkısı aslında Fransızca bir şarkıydı. Fikret Şeneş Türkçe'ye çevirdi. Ayten Alpman da seslendirmiş. Böyle bir beste ortaya çıkmış. Anadolu'yu anlatan bir beste. Aynı zamanda bu projede olduğum için çok seviniyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'da 3 gün kalacağını ancak memleketi Malatya'ya gidemeyeceğini ifade eden İnsan, Almanya'da okulların 7 Ocak'ta açılması nedeniyle tatilini kısa tutacağını belirtti.

Mozart ödülünü aldıktan sonra Almanya'da tanınmaya başlandığını, bundan dolayı çok sevindiğini kaydeden İnsan, "Bu bir başarıydı. Çünkü Almanya'da şimdiye kadar Mozart ödülünü alan ilk yabancı oldum. O da beni çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

Ali İnsan, Türkiye'deki sanatçıları da dinlediğini ifade ederek, "Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyor ve dinliyorum. Onlarla tanışmadım. Fazıl Say ile tanışmayı çok isterim." dedi.

Baba Hüseyin İnsan da bu projenin Fikret Şeneş adına güzel bir vefa albümü olacağını, birçok değerli sanatçı arasında oğlunun da yer alması dolayısıyla mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

İnsan, Almanya'da spor ve sanata yatırım yapıldığını, bu nedenle gurbetçilerin çocuklarının yeteneklerini gösterebildiğini ifade ederek, "Zaten Ali'nin o yönünü kendileri keşfetti. Biz de zaten fark etmiştik. Anaokulunda müzikal yönünün çok güçlü olduğunu o zaman söyleyip bize müzik okulunu tavsiye ettiler. Okulunun yanında Ali, müzik okuluna da devam etti. Sürekli başarılar elde etti. Almanya çapında birincilikler kazandı." dedi.

Oğlunun Türkçe müziklerini de severek seslendirdiğini, sosyal paylaşım sitelerinde bunların fark edildiğini kaydeden İnsan, Mozart ödülünü aldıktan sonra bazı firmaların Ali'ye sponsor olduğunu sözlerine ekledi.

6 yıldır keman çalıyor

Malatya'dan Almanya'ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen "54. Jugend Muzisiert" yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı. Rakiplerini geride bırakan İnsan, yarışmada birinciliği elde etti. İnsan, Mozart'ın "Voi che sapete" eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülünü de aldı.

İstanbul’da Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla "Fikret Şeneş’e Saygı Albümü" için kayda girecek olan genç yetenek, 6 yıldır çaldığı kemanı ve soprano sesiyle adından söz ettirmişti.

Muhabir: İzzet Taşkıran