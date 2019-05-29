Milli dansçılar Almanya yolcusu
TBESF Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak.
Antalya
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı Kafile Başkanı ve antrenör Gazi Umdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya’da gerçekleştirilen 10 günlük kampın devam ettiğini söyledi.
Almanya'nın Frankfurt kentinde 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına hazırlandıklarını aktaran Umdu, yarışmada Türkiye'yi 4 kategoride Abdülkadir Ünal, Osman Ertöz, Mehmet Sefa Öztürk, Sima Elif Umdu ve Yeşim Eryiğit'in temsil edeceğini dile getirdi.
Umdu, yarışmadan başarıyla dönmek istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.