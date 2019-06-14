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Kültür Sanat

MFÖ Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu

Pop müzik grubu MFÖ'nün Gaziantep'te verdiği konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Akif Parlak   | 14.06.2019
MFÖ Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu

Gaziantep

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. 

Konserde "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.

Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği MFÖ konseri, yaklaşık 2 saat sürdü.

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