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Kültür Sanat

Maher Zain İstanbul'da konser verecek

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 14.03.2019
Maher Zain İstanbul'da konser verecek

İstanbul

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisini de görmeyi planlıyor.

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