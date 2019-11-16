Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"ın Mersin galası yapıldı.

Sezgin Pancar   | 16.11.2019
'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Forum Mersin'deki bir sinemada yapılan gösterime Esmer ile film ekibi de katıldı.

Seyircilerden alkış alan 1 saat 24 dakikalık belgeselin ardından sahneye çıkan Esmer, eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Esmer, Arslanköylü kadınların turnelerini sürdürmesini dileyerek, "Bu güzel yolculuğun gerçekten devam etmesini çok istiyorum. Bunun filmini yaptık, artık bizden daha uzun ömürlü bir şey oldu; ölümsüz oldu. Onların tiyatrolarını sürdürmesi hepimiz için çok önemli. Bu konuda kimin daveti varsa, onları her yerde izlemeyi çok istiyorum." dedi.

Oyuncular ve yönetmen, seyircilerin sorularını da yanıtladı.

Shakespeare'in "Kral Lear"ı "Kraliçe Lear"a dönüştü

Mersin'in Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear’e dönüştürülen tiyatro oyunu, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı.

Vizyona 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

Fabrika gibi okuldan ülke ekonomisine 5,3 milyon liralık katkı

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na Mersin'de devam edildi

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
'Asfaltın Kralları' izleyici ile buluştu

'Asfaltın Kralları' izleyici ile buluştu
Boccenin 'altın' kardeşleri

Boccenin 'altın' kardeşleri