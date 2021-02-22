Komiser Enright'ın sesi, oyuncu Osman Gidişoğlu
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı Osman Gidişoğlu'nun vefatının ardından 8 yıl geçti.
Istanbul
Başarılı oyuncu, 1945'te Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokuldayken ailesiyle Manisa'ya taşınan Gidişoğlu, Manisa Halkevinde amatör olarak tiyatro çalışmalarına katıldı.
Ankara Devlet Konservatuvarına 1965'te giren sanatçı, ilk yılın sonunda okuldan ayrılarak, Ankara Devlet Tiyatrosunda, "Tohum ve Toprak" adlı oyunda canlandırdığı küçük rolle profesyonel anlamda tiyatroya adım attı.
Sanatçı, kariyeri boyunca, sırasıyla özel tiyatrolardan Ankara Başkent Tiyatrosu, Mithatpaşa Tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu, Kardeş Oyuncular, Kayseri Şehir Tiyatrosu ve Muammer Karaca Tiyatrosunda sahneye konan birçok oyunda rol aldı.
TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda, ABD'li oyuncu Rock Hudson'ın başrollerinde oynadığı "McMillan ve Karısı" adlı dizide, Hudson'ın yardımcısı komiser Enright'ı seslendiren Gidişoğlu, seslendirdiği karakterin, toplumun büyük bir kesimi tarafından sevilmesini sağladı. Sanatçının, "r" harflerini söyleyemeyen bir aksanla yorumladığı karakter, dizideki birçok ismin önüne geçti.
Oyunculuğu kadar yaptığı seslendirmelerle de unutulmazlar arasına giren sanatçı, Okan Bayülgen'in programında yaptığı açıklamada, "Artık sokaktan geçenlere seslendirme yaptırıyorlar. Rahatsız oluyorum. Türkçe bozuldu. Biz halkımıza güzel Türkçeyi sunamıyoruz. Bizlerden yararlanmayı hiç düşünmüyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Osman Gidişoğlu, 1977'de TRT'de görev yapan Selma hanımla evlendi. İkilinin oğlu Sercan, 1979'da dünyaya geldi.
Yaşamının son döneminde "Çocuklar Duymasın" dizisinde "Menderes" karakterini oynayan sanatçı, 23 Şubat 2013'te Beylerbeyi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek 68 yaşında hayata veda etti. Gidişoğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camiinde kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Yaşamını oyunculuğa adadı
Gidişoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları:
"Tohum ve Toprak", "İsportoto Kazım", "Deli Emine", "Batak", "Ocak", "Seher Vakti", Yedi Kocalı Hürmüz", "Bir Kış Öyküsü", "Gel de Çık İşin İçinden", "Son Kararım Karım", "Kantocu", "Keşanlı Ali Destanı", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Gizli Oturum", "Rosenbergler Ölmemeli"
Rol aldığı sinema filmleri şunlar:
"Acılar Paylaşılmaz", "Yağmur Başladı", "Abuzer Kadayıf", "İnşaat", "Organize İşler", "Süper Ajan K9", "Kaledeki Yalnızlık", "Esmer", "Tövbe"
Sanatçının televizyonda oynadığı diziler ise şöyle:
"Emret Bakanım", "Emret Muhtarım", "Üç Kişilik Dünya", "Gülşen Abi", "Kopgel Taksi," "Hayat Bazen Tatlıdır", "Sevda Kondu, Ana Kuzusu", "İlişkiler", "Ayrılsak da Beraberiz", "Evimiz Olacak mı?", "Bana Babamı Anlat", "Külyutmaz", "Yılan Hikayesi", "Mutluyuz Ailesi", "Bizim Konak", "Hayat Bilgisi", "Avrupa Yakası", "Çocuğun Var Derdin Var", "Çocuklar Duymasın"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.