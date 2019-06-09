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Kültür Sanat

Kenan Doğulu İzmir'de konser verdi

Sanatçı Kenan Doğulu, "Musicorium Alaçatı Sahne Yaz Konserleri" kapsamında İzmirli sevenleriyle buluştu.

Göksel Kayseri   | 09.06.2019
Kenan Doğulu İzmir'de konser verdi

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde bulunan Musicorium Alaçatı Sahnesi'nde düzenlenen gecede ilk yaz konserini veren Kenan Doğulu, üç saat sahnede kaldı. Orkestraya gitarıyla eşlik eden Doğulu, sahnedeki danslarıyla da dikkati çekti. 

Doğulu, konserde şarkılarını hayranlarıyla söyledi.




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