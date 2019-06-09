Kenan Doğulu İzmir'de konser verdi
Sanatçı Kenan Doğulu, "Musicorium Alaçatı Sahne Yaz Konserleri" kapsamında İzmirli sevenleriyle buluştu.
İzmir
İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde bulunan Musicorium Alaçatı Sahnesi'nde düzenlenen gecede ilk yaz konserini veren Kenan Doğulu, üç saat sahnede kaldı. Orkestraya gitarıyla eşlik eden Doğulu, sahnedeki danslarıyla da dikkati çekti.
Doğulu, konserde şarkılarını hayranlarıyla söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.