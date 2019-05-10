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Kültür Sanat

Kayıp masallar gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Türk masal külliyatı çalışmaları doğrultusunda 278 masal derlendi.

Eda Özdener   | 10.05.2019
Kayıp masallar gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Türk masal külliyatı çalışmaları doğrultusunda 278 masal derlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul öncesine yönelik yeni ve özgün masallar üretilmesine katkıda bulunmak üzere, Türkiye genelinde masal yarışmaları düzenlendiği ve sözlü anlatı geleneğinin yaşatıldığı belirtildi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Türk masal külliyatı hazırlama çalışmaları doğrultusunda, halk kültürü alan araştırmacılarınca 38 ilde saha araştırmaları yapıldığı bildirilen açıklamada, 278 masal derlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın Halk Kültür Bilgi ve Belge Merkezi'nde kayıt altına alınan 143 yazılı belgede 435 adet, 41 ses bandında ise 71 adet masalın bulunduğu belirtildi.

Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarla buluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından geçen hafta sonu Türk Masal Külliyatı Çalıştayı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, paydaş kurumlarla birlikte araştırmaların derinleştirileceği vurgulandı.

"Hayal gücüne tanınan özgürlük"

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, masalların, evrensel mesajlarının yanı sıra milli değerler, gelenek, görenek, inançlar, yaşam tarzı ve coğrafi unsurlarla toplumların geçmişle gelecek arasında bağ kurmasını sağladığını belirtti.

Masalları "hayal gücüne tanınan özgürlük" olarak nitelendiren İbiş, "Masalları korumak ve yaşatmak adına, büyük bir titizlikle öncülüğünü yaptığımız bu çalışma sonucunda oldukça köklü bir masal külliyatı ortaya çıkarılacak." ifadesini kullandı.

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