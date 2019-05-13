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Kültür Sanat

Jennifer Lopez Antalya'da konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "Regnum Live in Concert" kapsamında Antalya'da konser verecek.

Orhan Çiçek   | 13.05.2019
Jennifer Lopez Antalya'da konser verecek

Antalya

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "Regnum Live in Concert" kapsamında Antalya'da konser verecek.

Regnum Carya'dan yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl başlayan ve dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya Live in Concert, bu yıl Jennifer Lopez'i ağırlayacak.

Lopez'in evlilik öncesi çıktığı "It’s My Party" turnesinin ön balayının da Regnum Carya'da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya'nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Lopez, bu yılın yeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Ain't It Funny, Love Don't Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek."

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