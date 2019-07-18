Jean Claude Van Damme Bodrum'da
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum ilçesine geldi.
Muğla
Tatil için ilçeye geldiği öğrenilen Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı.
Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.
Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.