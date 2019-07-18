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Kültür Sanat

Jean Claude Van Damme Bodrum'da

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum ilçesine geldi.

Ali Ballı   | 18.07.2019
Jean Claude Van Damme Bodrum'da

Muğla

Tatil için ilçeye geldiği öğrenilen Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı. 

Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.

Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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