'Japonya'dan Doğaüstü Varlıklar' sergisi Ankara'da açıldı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, açılışına katıldığı "Yokai Geçit Töreni: Japonya'dan Doğaüstü Varlıklar" sergisinde gösterilen hayali yaratıkların, bugün anime ve mangaları da etkilediğini söyledi.
Ankara
Suzuki, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki serginin açılışında, Yokai kültürüne ilişkin bilgi vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Japonya'daki Şinto dininin, çok tanrılı bir din olarak yaklaşık 8 milyon tanrısının bulunduğunu anlatan Suzuki, neredeyse her objenin ve varlığın bir tanrısının olduğunu söyledi.
Suzuki, bu durumun kültüre de etki ettiğini kaydederek, "Japonya'da herkes çocukluğundan itibaren bu kültürün içinde canavarlar, tanrılar vardır şeklinde öğrenir ve bunun içinde büyür." dedi.
Modern çağda da bu kültürün izlerinin görüldüğünü ifade eden Suzuki, "Günümüzde de anime oldukça yaygındır ve günümüz animelerinde, Pokemon, Yokai saati diye Türkçeye çevrilen oyunda ve mangalarda Yokai kültürü arka planında bulunmaktadır." diye konuştu.
Suzuki, Japonya'da günlük yaşamın da bir parçası olan Yokai'nin, Yunan ve Roma mitolojisindeki yaratıkları andırdığını kaydederek, bu sergiyle Türkiye ile Japonya arasındaki etkileşimi artırmayı amaçladıklarını belirtti.
Serginin anime kültürünü anlamaya da yardım edeceğini vurgulayan Suzuki, serginin Türkiye'nin ardından Endonezya'ya gideceğini ve dünyayı gezeceğini ifade etti.
Japonya'nın geleneklerini muhafaza edişini ve değişime uyum sağlamasını yansıtıyor
Konuyla ilgili çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ceren Aksoy Sugiyama ise Yokai'nin, Japonya'nın hem geleneklerini muhafaza etme hem de değişime uyum sağlama özelliğini yansıtan bir kültür olduğunu kaydetti.
Sugiyama, tüccar kesime ve gezgin rahipler aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşan Yokai'nin, başta aristokrasi içindeki kadınlar tarafından anlatılan karakterler ve hikayeler olduğunu da belirtti.
Türkiye'den önce Rusya'da gösterilen sergi 14 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.