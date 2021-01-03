Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

İzmirli genç piyanist Nehir Özzengin, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda birincilik kazandı.

Halil Fidan   | 03.01.2021
İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

İzmir

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özzengin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Nehir Özzengin, son olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özzengin, müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste de yapmaya başladığını dile getirdi.

Yarışmada kazandığı birincilik dolayısıyla sevinçli olduğunu aktaran Özzengin, "Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti
Pandemi nedeniyle yazlıklar artık 'kışlık' oldu

Benzer haberler

İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

İzmirli genç piyanist uluslararası yarışmada birinci oldu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

'Kovid-19 savaşçıları' yeni yıla görevleri başında girdi

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
İzmir Valisi Köşger'in seçimi 'Gün batımında çiftçiler' fotoğrafı oldu

İzmir Valisi Köşger'in seçimi 'Gün batımında çiftçiler' fotoğrafı oldu
Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti

Ege Denizi'nde yabancı uyrukluların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti