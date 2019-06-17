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Kültür Sanat

İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı

Sanatçı İpek Öztürk Savaş'ın "Çelişkiler" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.

Musa Alcan   | 17.06.2019
İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı

İstanbul

Kadın figürlerinin ön planda olduğu "Çelişkiler" isimli sergi, Acıbadem Taksim Hastanesinde açıldı.

Sanatçı İpek Öztürk Savaş, 5. kişisel sergisinde tuval üzerine akrilik ve karışık teknikte yapılmış eserleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Sergide 30 yapıtı bulunan sanatçı, farklı renk tercihleri ve soyut dokunuşlarıyla dikkati çekiyor.

"Çelişkiler" sergisi 30 Haziran'a kadar izlenebilecek.

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