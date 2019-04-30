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Kültür Sanat

Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ABD'li yönetmen John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Dildar Baykan   | 30.04.2019
Hollywood yönetmeni Singleton hayatını kaybetti

New York

"Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı yapımla Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen olan ABD'li John Singleton 51 yaşında hayatını kaybetti.

Singleton'ın ailesi, iki hafta önce felç geçiren Singleton'ın yaşam ünitesinden ayrıldığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney California Üniversitesi Sinema Sanatları Fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'de "Artık Çocuk Değiller (Boyz N the Hood)" adlı filmi yazan Singleton, filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

Çok düşük bir bütçeyle çekilen yapım, Singleton'a "Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi yönetmen" olma unvanını kazandırmıştı.


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