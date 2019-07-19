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Kültür Sanat

'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı

Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye konan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Altındağlı vatandaşlarla buluştu.

Emre Aşıkçı   | 19.07.2019
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı

Ankara

Uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye konan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Altındağlı vatandaşlarla buluştu.

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra pişmanlıklarının anlatıldığı tek perdelik oyun "HAMR", Altındağ Belediyesi Şair Baki Salonu'nda sahnelendi.

Oyunun yazarı Gözde Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanım yaşının çok düştüğünü, bu problemin sadece ülkede değil dünyada da olduğunu belirterek uyuşturucu madde kullanımının zararlarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Alışılagelmişin dışında bir oyunu kaleme aldıklarını ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar izlenen tiyatro oyunlarında 'gençler uyuşturucu kullanımına nasıl başladı, uyuşturucu kullanıldığında neler oluyor, kullananları ne tetikliyor' sorularına cevap verilmeye çalışıldı. Biz ise burada hayatına son vermiş dört gencin ölümden sonraki hayatlarını anlatmalarını istedik."

Şimdiye kadar Ankara'nın çeşitli ilçelerinde sahne aldıklarını aktaran Dinçer, ileriki aylarda İstanbul'da ve çeşitli şehirlerde turneye çıkacaklarını vurguladı.

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