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Kültür Sanat

Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'

William Shakespeare'in "Hamlet" adlı eserinde "Elsinore" olarak ölümsüzleştirilen Danimarka'nın Helsingör şehrindeki "Kronborg Kalesi", her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 13.09.2019
Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'

İstanbul

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kronborg Kalesi, Danimarka'daki Zealand Adası'nın kuzeydoğu ucunda, Danimarka ve İsveç arasındaki Oresund'ın en dar noktasında yer alıyor. İsveç ile Danimarka arasındaki Oresund Denizi'nin en dar noktalarından birinde yer alan kale,19 yıldır UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Edebiyat tarihinin başucu eserlerinden biri kabul edilen "Hamlet"in hikaye edildiği yer alan Kronborg Kalesi'nin tarihi, 1420'de Baltık Denizi'ne giriş çıkışları kontrol etmek isteyen Danimarka Kralı Eric tarafından surların yaptırılması ile başladı. Kronborg adını 1585'te Frederick II tarafından Rönesans şatosu olarak yeniden yapıldığında alan kale, Kral 3. George'un kız kardeşi Kraliçe Caroline Mathilde'nin 1772 yılında burada mahkum edilmesiyle kraliyet ailesi için önemini yitirdi. Kale, 1785'ten 1922 senesine kadar askeri amaçlar için kullanıldı.

16. ve 18. yüzyıllar arasında Kuzey Avrupa tarihinde stratejik öneme sahip olan kalenin önünden geçen gemilerden para alındı, para vermeyenler ise topa tutuldu.

Bale gösterileri ilgi çekiyor

Kaleye gelmeden önce koruma maksadıyla yapılmış köprüler, hendekler ve kapılardan geçiliyor. Tarihi bir kilisenin olduğu avluya girmeden önce manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler denizin öbür tarafında, İsveç'te bulunan Helsingborg şehrini seyredebiliyor. Kalenin içindeki Şövalyeler Salonu, kraliyet ailesine ait bölüm ve dışındaki Denizcilik Müzesi gezilebiliyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği 400 yıllık kalede, Danimarka Kraliyet Sanatçıları eşliğinde dans eden Kraliyet Balesi'nin gösterileri izlenebiliyor.

Kronborg Kalesi'nde yılın belirli dönemlerinde dünyaca ünlü uluslararası tiyatro okulları ve enstitüleri öğrencileri tarafından Shakespeare'in anısına çeşitli tiyatro gösterileri, geziler ve festivaller düzenleniyor.

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