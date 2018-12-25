Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi

Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi"ni bir haftada yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.

Fotoğraf: AA/Sayim Harmancı

HAKKARİ

Hakkari'de, Çanakkale Savaşı'na ait eşya ve mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" büyük ilgi görüyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katında açılan, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın bulunduğu "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi"ni bir haftada yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.

Müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan ile diğer görevliler, yüzlerce eşyanın bulunduğu sergideki malzemeler hakkında ziyaretçilere bilgiler veriyor.

Yürükaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin kentte büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sergideki her parçanın bir hikayesi olduğunu belirten Yürükaslan, "5 bine yakın öğrenci, hafta sonları da gelen aileleri düşünürsek aşağı yukarı 6 bin kişi ziyaret etti. Pazara kadar tahminimce 10 bine yakın ziyaretçiyi burada ağırlamış olacağız." dedi.

Sergiyi Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Şırnak ve Van'a da taşıyacaklarını anlatan Yürükaslan, "Burada talebelerimize Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de nelerin olduğunu, nelerin cereyan ettiğini anlatımlı gösteriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Adar Kurt da Çanakkale Savaşı'ndan kalma birçok şeyi gördüklerini ve duygulandığını ifade etti.

Öğrencilerden Adem Koç ise "Çanakkale'de kullanılan eşyaları, silahları, demirden yapılan su şişelerini, elbiseleri gördük, tören elbiselerini gördük. Çok mutlu olduk." dedi.

28 Aralık'ta bitmesi planlanan sergi, talep üzerine 1 Ocak'a uzatıldı.

Muhabir: Sayim Harmancı,Hikmet Temeş

