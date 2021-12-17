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Kültür

Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo başkentlilerle buluştu

Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo'nun Ankara'da verdiği konser izleyicilerin beğenisini kazandı

Eda Özdener   | 17.12.2021
Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo başkentlilerle buluştu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo, Ankara'da ilk kez konser verdi.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Büyük Salon'daki konserde, Michel Camilo kendisine ait 1 No'lu Piyano Konçertosu'nun yanı sıra Leonard Bernstein'in Candide Üvertürü ile George Gershwin'in Rhapsody in Blue eserlerini seslendirdi.

Camilo'ya Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Michel Camilo ve Deliorman yönetimindeki CSO, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Defalarca bis yapan Camilo, repertuvar dışında 2 eserlik solo performans sergiledi.

Camilo bu akşam da gitarist Tomatito ile bir konser verecek.

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