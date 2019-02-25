Göbeklitepe Yılı, turist akınıyla başladı

Şanlıurfa - Halil Fidan

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da, kış mevsimine olmasına rağmen "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde yoğunluk yaşanıyor.

Sahip olduğu değerler, sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan kenti, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği Şanlıurfa'da, kış mevsimi ve sezonun açılmamasına rağmen turizmde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle hafta sonları çok sayıda kişinin geldiği kentte yaşanan yoğunluk, turizmci ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde turist yoğunluğu yaşanan kentte, birçok otel bahar ayları için rezervasyonlarını tamamladı.

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor.

"Gözle görülür artış var"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu belirterek böyle bir değere sahip bulundukları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Geçen yıl turizm verilerinin çok iyi olduğunu, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla beklentileri yükselttiğini vurgulayan Çoban, "Kış döneminde bile Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu'ya özellikle büyük bir teveccüh var. Göbeklitepe'nin de Şanlıurfa'da olması, kentin ön planda olmasını sağlıyor. Önceki yıllarda kış dönemi sönük geçerdi. Göbeklitepe vesilesiyle şu anda gözle görülür artış var, bu da çok sevindirici. Turizm sezonu olmamasına rağmen hem otellerde doluluk iyi hem de bölgede hareketlilik var." dedi.

❮ ❯ Göbeklitepe Yılı, turist akınıyla başladı Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da, kış mevsiminde olmasına rağmen "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde yoğunluk yaşanıyor.

"Sadece Şanlıurfa'ya özgü turlar çıktı"

Müslüm Çoban, yerli ve yabancı turistlerin artık sadece Göbeklitepe'yi görmek için bile kente gelebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bazı gruplar sadece Göbeklitepe için geliyor. Tabii gelmişken Harran, Halfeti, Balıklıgöl ve diğer tarihi mekanları da görmek istiyorlar ama insanların çekim cazibesi ilk görmek istedikleri yer tabii ki Göbeklitepe. Eskiden Mezopotamya veya GAP turları kapsamında gelen konuklarımız yarım günlerini Şanlıurfa'da geçirirlerdi ama Göbeklitepe ile sadece Şanlıurfa'ya özgü turlar çıktı. Yani insanlar 2-3 gün burada vakit geçirebiliyorlar. Turist rehberleri olarak konuklarımızı hava alanından alıyoruz ve 2-3 gün boyunca dolu dolu gezdiriyoruz. Bunda tabii ki en önemli etken Göbeklitepe'nin burada olması."

"Eylül ayına bile acenteler rezerve yapıyor"

2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin insanlarda bir farkındalık oluşturduğunu dile getiren Çoban, bu sayede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinin çok hareketli geçmesini beklediklerini anlattı.

Çoban, bazı insanların nisan dönemlerinde yer bulamadığı için kış dönemini tercih ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle nisan ve mayıs aylarında otellerde boş yer yok. Şimdiden eylül ayına bile acenteler rezerve yapıyor. Tohum ekildi inşallah meyvesini nisandan itibaren alacağız ama Şanlıurfa'daki bütün turizmcilerin gelen misafirleri çok iyi bir şekilde karşılaması gerekiyor. Bu yıl yabancı turist konusunda da iddialıyız. Bazı çalışmalar var özellikle Uzak Doğu'dan Çin ve Kore'den misafirlerin gelmesi için."

"Göbeklitepe'nin bize çok katkısı oldu"

Turizm acentesi yetkilisi İsa Çiftçi de normalde bölgede kışın turizm sezonunun durgun geçtiğini ama bu yıl farklı bir hareketlilikle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Turizmdeki yoğunluğun herkesi memnun ettiğini ifade eden Çiftçi, bu yılı Göbeklitepe Yılı ilan etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'da bir otel zincirinin müdürü Ertuğrul Er, kış olmasına rağmen ocak ve şubat aylarını yüzde 60 dolulukla geçirdiklerini ve bu rakamların oldukça iyi olduğunu aktardı.

Bundan sonraki dönemde talebi karşılamakta zorlanacaklarını kaydeden Er, "Nisan rezervasyonlarını kapattık. Mart ayını ise yüzde 90'lık bir dolulukla geçirmeyi bekliyoruz. Bu hareketliliğin ramazan ayına kadar sürmesi bekleniyor. Gerçekten Göbeklitepe'nin bize çok katkısı oldu. İnşallah bu böyle devam eder. Göbeklitepe Yılı sayesinde yıl boyunca hareketlilik olacağı öngörülüyor." şeklinde konuştu.