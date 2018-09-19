GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesince, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda 20-22 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kentin mutfağını dünyaya tanıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihten gelen birikimini güneş ve toprak ile harmanlayıp zengin bir mutfak ortaya çıkaran Gaziantep, bu zenginliğini uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. 40 ülkeden 41 şefin katılımıyla gerçekleşecek olan festivalde Antep fıstığı ve biber hasadı da yapılacak.

Katılımcıların dolu dolu 3 gün geçireceği festival, kortej yürüyüşüyle başlayacak. Halk oyunları gösterileri, konserler ve yemek yarışmalarının yapılacağı festivalde Gaziantep’in tüm lezzetleri stantlarda konuklara tattırılacak.

"Lezzetler Sokağı"nda katılımcılara beyran, kelle paça, kebap, ciğer, maltıhalı (mercimekli) köfte, nohut dürümü, içli köfte, dolma, yuvarlama, katmer, baklava, kadayıf, zerdeli sütlaç, lokma, kıvırma tatlı gibi ürünler sunulacak.

Bir yandan kentin gastronomisi katılımcılara tanıtılırken diğer yandan da şehirde üretilen el sanatları ürünleri de görücüye çıkacak. Çini, seramik, çömlek, keçe, tahta baskı, tahta kaşık, ahşap, sıcak cam sanatı, nazar boncuğu, bıçak yapımı, örgü, yemeni, sedef ve bakır gibi el sanatları da sergilenecek.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şeflerinin yanı sıra UNESCO ve kardeş şehirlerden temsilciler, sanatçılar, yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve dünyanın dört bir yanından lezzet ustaları GastroAntep Festivali’nde yer alacak.

Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği (GASTURDER) ile "Çocuk Yemek Yarışmaları"nın yapılacağı festivalde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) ile de yetişkinler fıstık bilgi, yemek, en iyi fıstık bahçesi, fotomaraton yarışmaları yapılacak. “Mutfakta Sıfır Atık” atölyesi, “Kağıttan Sebze ve Çiçek Buketleri” atölyesi, “Baklava da Yerim, Spor da Yaparım” sohbetleri yapılacak.

Gökmen Sözen’in moderatörlüğünde "Türkiye’de ve Dünyada Gaziantep Gastronomisinin Yeri ve Önemi", Ahmet Ümit moderatörlüğünde "Gaziantep’in Gastronomi Elçileri", Vedat Başaran’ın moderatörlüğünde ise "Gaziantep’in Simge Mekanları" konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Ruhnevaz Müzik Topluluğu’nun etkinliğiyle açılışı yapılacak olan festivalde ayrıca Kenan Doğulu, Adnan Orhan ve İhsan Güvenç de konser verecek.

Türkiye’nin ünlü yıldız şeflerinden Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Ömür Akkor’un da yer alacağı festivale dünyaca ünlü yemek şefleri de katılacak.

Muhabir: Zuhal Kocalar