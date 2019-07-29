Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.
Balikesir
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.