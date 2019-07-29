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Kültür Sanat

Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

Suat Salgın   | 29.07.2019
Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Balikesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

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