Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.94
BIST 100
94,380.40
Altın
1,280.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Edirne'de 'sokak kütüphaneleri' kuruluyor

Edirne'de, "2023 Vizyon Belgesi" kapsamında okuma alışkanlığının artırılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere "Sokak Kütüphaneleri" kuruluyor.

Gökhan Zobar   | 26.04.2019
Edirne'de 'sokak kütüphaneleri' kuruluyor

Edirne

Edirne'de, "2023 Vizyon Belgesi" kapsamında okuma alışkanlığının artırılması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere "Sokak Kütüphaneleri" kuruluyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerin 24 saat boyunca açık olacağını ve isteyen herkesin ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Sokak kütüphanelerinin bilginin paylaşılmasına katkı sağladığını dile getiren Hacıoğlu, "Amacımız Türkiye'de en fazla yerli ve yabancı ziyaretçi kabul eden 3 ilden biri olan Edirne'de, insanların dinlendiği park ve bahçelerde sokak kütüphaneleri oluşturarak boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerini sağlamak." dedi.

Kitap okumanın soylu bir erdem olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Okuyan insan bilir ve anlar. Okuyan insan aynı zamanda kavrar. Bu fikirlerden hareketle Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla sokak kütüphanelerini açmaya başladık. İlkini Tahmis Çarşısı'nda yer alan bir parkta hizmete açtık. Oraya ziyarete gelen vatandaşların daha ilk günden güzel bir ilgi gösterdiğini görmemiz bizi mutlu etti. Kısa süre içinde kentimizin farklı bölgelerinde bu kütüphaneleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kütüphanede kullanılan malzeme ve yapısı sıcak ve soğuk hava koşullarında kitapların saklanmasına uygun. Bundan dolayı kütüphaneler yılın 12 ayı boyunca açık olacak."

Ahmet Hacıoğlu, dolaplar şeklinde kentin farklı noktalarına kurulacak kütüphanelerden vatandaşların istediği kitabı okumak için evine de götürebileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı

Benzer haberler

Ciğerciler Nusret'i Edirne'ye bekliyor

Ciğerciler Nusret'i Edirne'ye bekliyor

Çocuklar 'SİHA pilotu' oldu

Edirne'de kedilere yarım ton ciğer dağıtıldı

Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını sınırda ödüyor

Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını sınırda ödüyor
Bulgarlar 'alışverişe' Yunanlar 'eğlenmeye' geliyor

Bulgarlar 'alışverişe' Yunanlar 'eğlenmeye' geliyor
Edirne çiftçisi alternatif ürün kanolaya yöneldi

Edirne çiftçisi alternatif ürün kanolaya yöneldi