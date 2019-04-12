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Kültür Sanat

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak bilinen Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını sürüyor.

Kemal Karagöz   | 12.04.2019
Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Adıyaman

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Adıyaman'da havaların ısınmasıyla, Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı arttı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, bir yandan Nemrut'taki eşsiz tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan sis altındaki manzaranın keyfini sürüyor. ( Adıyaman Müze Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

Adıyaman'da havaların ısınmasıyla, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı arttı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, bir yandan Nemrut'taki eşsiz tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan sis altındaki manzaranın keyfini sürüyor.

Yaklaşık 4 kilometre yürüyüşten sonra zirveye ulaşan ziyaretçiler doğu terasındaki tarihi heykelleri görme imkanı buluyor.

Yoğun sis nedeniyle zorlanan ziyaretçiler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unutuyor.

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